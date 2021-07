El abogado de John Kelvin, José Carlos Mejía, fue confrontado por Rodrigo González y Gigi Mitre luego de que hiciera un polémico comentario sobre la responsabilidad de John Kelvin con sus hijos. Según indicó, el artista sí le ha depositado a Dalia Durán el dinero para pagar el alquiler del departamento situado en el distrito de San Miguel, donde vive con sus cuatro hijos.

Cabe indicar que según la propietaria del inmueble, Haydé de Romero, la pareja adeuda cerca de 50 mil soles por alquiler y mantenimiento. “Dalia, te pido por favor que ya dejes mi departamento, ya no tolero más esta situación”, dijo al programa “Amor y Fuego”.

Sin embargo, el abogado de John Kelvin dice que su patrocinado le ha comentado que tiene en su poder los voucher de las transferencias bancarias que hizo a su esposa.

“Mi patrocinado me ha dicho que siempre ha cumplido con abonar a su cónyuge lo que corresponde para que ella a su vez pague el alquiler del departamento. Me dijo que tiene los medios probatorios, los vouchers, de sus movimientos, de los depósitos que ha realizado (...) él lo que me ha manifestado que él como padre, porque él se autodenomina buen padre, siempre ha cubierto las necesidades de sus menores hijos”, comentó.

Al respecto, Gigi reclamó: “un buen padre no le hace eso a la madre de sus hijos”.

“Una persona que se considera buen padre no expone a sus hijos a lo que han vivido en los últimos días. Si amas a tus hijos te frenas antes de golpear de esa manera a la madre. Una persona que dice que ama a sus hijos no masacra a la madre”, agregó Rodrigo González.

