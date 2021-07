Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, permanece detenido luego de que el Ministerio Público ampliara la investigación en su contra por el delito de violación sexual en agravio de su esposa Dalia Durán.

Ahora que el cantante en el ojo de la tormenta y que - probablemente - su carrera artística termine a raíz de las denuncias por violencia física y psicológica, sus confesiones en el recordado programa “El Valor de la Verdad” vuelven a llamar la atención de los usuarios en redes sociales.

En aquella oportunidad, el cumbiambero respondió las 18 preguntas de Beto Ortiz; sin embargo, se fue a su casa sin ningún sol debido a que no respondió con honestidad la última pregunta.

Una de las confesiones de John Kelvin que generó controversia fue cuando admitió que más de cinco hombre le tocaron el miembro viril en una misma noche.

“A la hora que voy al escenario, paso por un montón de gente. Nosotros pasamos por el público para subir al escenario. Definitivamente, no son hombres, son homosexuales”, había dicho generando la sorpresa de Beto, quien replicó: “oye, los homosexuales también somos hombres ah”.

“Me refiero que son homosexuales que vienen y te tocan el miembro y se van corriendo. De los fanáticos, los que más me siguen son los gays, luego las mujeres. [¿eres un ídolo para ellos?] Sí, dicen que me ven la sonrisa bonita, que me ven como el jovencito al que le quieren enseñar”, agregó el cantante.

Finalmente, comentó que nunca se negó a tomarse fotos con sus fanáticos homosexuales.

“Yo solo sé que los respeto los abrazos. Yo nunca le he dicho que no a un gay cuando me piden una foto”.

El cantante inicialmente era investigado por violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa Dalia Durán, ocurrido la madrugada del lunes último en su vivienda, en un condominio en San Miguel, donde ella vive con sus cinco hijos.

