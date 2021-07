La denuncia que realizó hace algunos días Dalia Durán contra su aún esposo John Kelvin por presunta agresión física y abuso sexual, ha desatado una gran polémica en el medio. Y es que muchos amigos del cantante decidieron pronunciarse respecto a este terrible acontecimiento.

Por su parte, Dante Cardosa, excompañero de trabajo del cumbiambero, aseguró que nunca vio signo alguno de violencia entre la pareja.

“Las mujeres no se les debe tocar, hay que darles cariño, amor. No lo vi nunca maltratarla o violentarla, al menos no delante de nosotros. Siempre se mantenía sereno. Si ella está denunciado, creo que deben resolver el problema entre ellos”, dijo el cubano al programa Mujeres al Mando.

Por otro lado, Jonatan Rojas, quien mencionó conocer tanto a John, como a Dalia, expresó su gran tristeza al enterarse de esta denuncia pública, y espera que todo se puede esclarecer.

“Lamento mucho este incidente, lamento mucho estas cosas que han sucedido. Mucha tristeza por ambas personas porque hay cariño y consideración para ambos, porque John me ha presentado a Dalia, por eso siento mucha tristeza y espero que se solucione y esclarezcan las cosas”, manifestó el integrante de la orquesta Zona Libre.

“Definitivamente ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica está permitida. Yo creo que a John lo ha cegado su comportamiento, no ha podido a tiempo darse cuenta de la realidad y creo que esto llegó a un extremo demasiado fuerte y es una pena”, expresó Marco Antonio Guerrero, también amigo de John Kelvin.

TE PUEDE INTERESAR