A propósito de la denuncia contra John Kelvin por los presuntos delitos de violencia física y abuso sexual hacia su esposa Dalia Durán, toma relevancia las confesiones que dio el cantante en el fenecido programa “El Valor de la Verdad”.

En abril de 2019, cuando Kelvin tenía un evidente sobrepeso y tenía 25 kilos de exceso, se presentó en el programa de Beto Ortiz para contar su verdad. Él acudió con la madre de sus hijos, Dalia Durán, y - delante de ella - confesó que no la amaba.

“Ella es mi pareja, mi novia, mi todo. A veces pienso que yo no soy el adecuado para ella, ella necesita un hombre mejor que yo, que la valore un poco más que yo”, comentó en aquel entonces.

“¿Amas a Dalia?”, fue la pregunta 10 que le hizo Beto Ortiz.

Fue en ese momento que Kelvin se quebró y admitió que no la amaba. A su parecer, el problema era de él porque su corazón estaba “cerrado”.

“No (no la amo) y me siento mal. Ella lo sabe, me siento mal porque es una gran mujer. Al principio nuestra relación fue un caos, un martirio, mucha gente se opuso. Si me preguntas si me gusta, me gusta, me agrada todo de ella, no le encuentro ni un defecto. El problema soy yo, yo no creo en el amor, mi corazón está tan cerrado que no me doy la oportunidad de amar. Me cierro, no sé si es por miedo, por temor (...) Otro hombre diría ‘que sonso John, tiene todo’. De repente la pierda y más adelante me arrepienta. Yo creo que la palabra amar... no encuentro respuesta a la palabra amor”, sostuvo, provocando las lágrimas de Dalia Durán.

También indicó que a veces se golpeaba frente al espejo para “reaccionar”: “Yo mismo me digo ‘qué te pasa, despierta, vas a perder a una gran mujer’. Mujeres como ella no hay, otra mujer ya se habría ido. Yo soy el problema”.

VIDEO RECOMENDADO

Copa América: Lionel Messi y Neymar se verán las caras en la gran final

La selección de Argentina logró clasificar a la final de la Copa América tras vencer en tanda penales a su similar de Colombia. La final, pactada para este sábado, reunirá en el campo a las dos estrellas del fútbol sudamericano en un rencuentro con pronostico reservado. (Fuente :América TV)

TE PUEDE INTERESAR