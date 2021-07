Dalia Durán contó su testimonio este martes 6 de julio en el programa “Magaly TV La firme” tras la brutal agresión que sufrió de parte de John Kelvin. La cubana denunció que fue ultrajada por su aun esposo.

“Yo abro la puerta, lo primero que hace es meterme un puñete de la nada (...) en el lado izquierdo me metió un puñete muy fuerte y yo eché llave, me metí a mi cuarto y le dije qué te pasa, o sea, no hubo una discusión de por medio”, contó Dalia Durán.

“No le bastó, Magaly, me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó toda su ropa interior y la desparramó por todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho a él que no me podía tocar”, indicó la cubata,

“O sea, ¿te violó?”, le preguntó Magaly Medina. Dalia Durán respondió: “Sí, literalmente sí, así ha sido”.

Dalia Durán también reveló que John Kelvin intentó asfixiarla: “El cuerpo lo tengo totalmente adolorido, él me ha tenido entre el velador y la cama (...) Con la otra mano me trató de asfixiar (...) la mano izquierda de él me la ponía en la boca, yo me estaba ahogando”.

“Soltaba la mano para meterme más puñetes (...) Me agarró del cabello y me obligó otra vez a tener relaciones y me seguía obligando a que lo mire, que él me amaba, que yo era su esposa, a que lo mire, ‘mírame, por qué no me miras’, y me seguía metiendo puñete”, fue el escalofriante testimonio de Dalia Durán.

Fuente: ATV

