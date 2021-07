La periodista Magaly Medina recibió a Dalia Durán en el set de “Magaly TV La firme” este martes 6 de julio y no dudó en defenderla de los detractores tras la agresión que presuntamente sufrió de parte de John Kelvin.

“Ha sido una persona que hay que tratar de entenderla y hay que tratar de entender en ella a muchísimas mujeres en nuestro país que pasan por su misma situación. Es muy fácil condenarlas y decir ‘claro, ella tolera, ella soporta, ella es cómplice’. No, no, no, acá hay un agresor y hay una víctima”, señaló la ‘urraca’.

Aunque no mencionó nombres, Magaly Medina envió una indirecta a una conductora de televisión que no habría considerado la situación de Dalia Durán antes de criticarla.

“La justicia debería de proteger al más débil. Ella está sola en este país como muchas mujeres que tienen dependencia emocional, dependencia económica. La soledad y el cuidar cuatro pequeños es algo que las mujeres, sobretodo en televisión, deberíamos de considerar a la hora de alzar nuestra voz”, indicó.

El miércoles por la tarde, en el programa “En boca de todos”, Tula Rodríguez cuestionó a Dalia Durán y aseguró que “en esta situación son culpables los dos”.

“En este momento todas decimos ‘pobrecita’, decimos que él es un abusivo, que ella es una víctima, pero seamos honestos esta es una relación que viene mal durante muchos años. Con el primer hijo uno puede saber cómo es el hombre, con tu segundo hijo, pero darle tres o cuatro hijos, afirmó.

