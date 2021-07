Ethel Pozo utilizó unos minutos de su programa ‘América Hoy’ para enviarle un mensaje a Dalia Durán, quién fue agredida por su todavía esposo John Kelvin. “Lamentable lo que está viviendo Dalia Durán, desde aquí le quiero decir que hemos venido a esta vida para ser felices, esto no es vida. Lo que tú estás viviendo no es vida, existen hombres buenos y no es este enfermo que encontraste lamentablemente”, indicó la hija de Gisela Valcárcel. (Video: América TV).