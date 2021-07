El cantante de música cumbia John Kelvin y su esposa, la cubana Dalia Durán, estaban separados desde el pasado 26 de junio luego de que ella lo denunció por violencia psicológica. Ambos fueron notificados ayer de ciertas restricciones, entre ellas, que él no podía acercarse a la víctima, medida dispuesta por el 21º Juzgado de Familia ante la anterior denuncia por violencia psicológica, informó la defensa de la agraviada, el doctor Daniel Leiva. Se conoció que el músico alegó que no había recibido ninguna notificación.

La madrugada del lunes el artista protagonizó una nueva agresión. Llegó a las 4:00 a.m. a la vivienda ubicada a la cuadra 22 de la avenida La Costanera, en San Miguel. Según contó Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, a Latina, su patrocinada le envió una foto a través de su WhatsApp en la que “se la ve toda golpeada con coágulos de sangre en los ojos y yo le dije que te pasó, ¿quién te hizo esto?, a lo que ella me responde: “Fue John y está aquí”. Y sigue ahí y no me respondió más”.

El abogado contó que fue a la casa de Durán para ver qué estaba pasando porque ya era un cuadro impactante (la foto). Al llegar a su domicilio, ella le dijo “‘no puedo recibir visitas, déjalo así nomás, ya no quiero poner ninguna denuncia, ya no quiero seguir”.

“Era un mensaje muy adverso a lo que había señalado una hora antes. Yo dije aquí hay algo raro, algo está pasando. Fui a la comisaría de San Miguel y le muestro a la Policía el mensaje de auxilio, de ayuda de Dalia. ‘La señora ha pedido ayuda y mandado esta foto’”, agregó.

Parte policial de la intervención del cantante John Kelvin denunciado por violencia familiar.

Dos custodios se constituyeron al domicilio y pidieron a Dalia que abra la puerta y ella les respondió que todo estaba bien. Los agentes le dijeron que ellos necesitaban constatar que estaba bien y al negarse los policías le dijeron: “Señora abra la puerta o la tumbamos”. Y es así que recién abrió y las autoridades constataron los golpes en el rostro.

Le preguntaron dónde se encontraba su agresor y ella señaló hacía el dormitorio donde van los policías. Ahí toman como detenido a Jonathan Sarmiento, contó el abogado.

En el parte policial, Dalia Durán, señaló que su esposo llegó a su casa a las 4:00 a.m. y pretendió ingresar. Ella había colocado el pestillo de seguridad por dentro y dejó la llave. Él le reclamó “que no tiene porque asegurar la puerta que es su esposo y todo lo demás fue por celos y cuando se encontraba en la habitación empezó a propinarle puñetes en la espalda y cara, sujetándola del cuello”.

John Kelvin señaló a los agentes que “habían tenido problemas como toda familia, empezaron a discutir cuando de pronto agarró un cuchillo y él la sujeto para quitárselo, al quitarle ingresó a la cocina para dejar el cuchillo y luego seguían discutiendo, luego las cosas se salieron de lugar”, precisa el documento.

El 21 de junio pasado, John Kelvin fue denunciado por el delito de violencia psicológica. En tanto, según sostuvo el abogado, Dalia Durán tenía miedo de denunciarlo, pero la fiscal le recomendó a la víctima que lo hiciera, sostuvo el abogado de la víctima.

El abogado Daniel Leiva señaló “que el caso de ahora es por agresión física. Dos casos distintos. Lo que ella está buscando es que se sancionen ambos casos, para que se llegue a una condena. Por el delito de violencia familiar, estamos hablando que podría ir a prisión hasta por 4 años”.

Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán

