John Kelvin nunca imaginó que podría terminar el año 2021 en prisión. Todo dependerá de lo que decida el Poder Judicial tras el pedido del Ministerio Público de nueve meses de prisión preventiva contra el artista, por los delitos de violación sexual, violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán.

Sin embargo, no es la primera vez que es denunciado por violencia familiar. Su exesposa, Yuleika Vásquez Leyva, lo denunció en el 2012 ante la Fiscalía por presuntamente llevarse a sus dos menores hijos a la fuerza

La relación con Yuleika Vásquez no terminó en los mejores términos. La cantante cubana lo acusó de haberle sido infiel con Dalia Durán en el 2008. “Yo puedo superar el abandono, pero mis hijos no se merecen eso. Mi hijo Francesco necesita tratamiento psicológico porque piensa que su padre lo ha olvidado”, señaló Yuleika en aquella época, en el programa “Magaly TeVe”.

Tras abandonar a la madre de sus dos primeros hijos, Kelvin empezó su vida con Dalia Durán, quien siempre sacó cara por él en los 13 años que tuvieron de relación.

Pese al amor incondicional de Dalia, John Kelvin siempre le dijo a Dalia Durán que no la amaba.

Primer escándalo de infidelidad de John Kelvin

En enero del 2020, el matrimonio comenzó a resquebrajarse: John Kelvin fue acusado a nivel nacional de haberle sido infiel a Dalia Durán. Un ampay en el programa mostró al cantante de cumbia bailando apasionadamente con una joven.

Sin embargo, el cumbiambero aseguró al programa “En Exclusiva” que llevaba tiempo separado de Dalia Durán: “Todo el mundo sabe que estoy soltero hace mucho tiempo, yo no sé a qué viene el tema. Yo me llevo bien con Dalia, es la madre de mis hijos, hemos tenido 12 años de relación y cinco de matrimonio. Es lógico que me vean con ella, en el cumpleaños de mis hijos, en la playa, porque es una costumbre, es normal. Yo ya hace mucho tiempo estoy distanciado de ella”.

Pese a su defensa, Dalia aseguró que seguía teniendo una relación con él cuando se difundió el ‘ampay’. “John, como adulto, se tendrá que hacer responsable de sus actos. Yo no pienso dar declaraciones por la tranquilidad mía y de mi familia. Si él no valora eso es asunto de él, yo por mi lado tengo que cuidar y respetar mi hogar. ¿Si estamos juntos? Claro que sí, vive conmigo, nunca hubo una separación. Ahora, si él dice eso, bueno, me parece muy raro”, manifestó en aquel entonces.

Este hecho provocó que la cubana diera por terminado su matrimonio. Kelvin quería recuperar el amor de su esposa, pues vivían juntos; pero un ampay del programa “Magaly Tv: La firme” lo captó ingresando a un hotel con una jovencita.

¿Cuántos hijos tiene John Kelvin?

John Kelvin tiene seis hijos. Samikay y Francesco, son los nombres de los dos hijos que tuvo con su primera esposa Yuleika Vásquez Leyva. Luego, con Dalia Durán tuvo otros cuatro hijos más.

“No hubiera logrado una linda familia sin una esposa increíble, que esté a mi lado en los buenos y en los malos momentos... Yo estoy conforme con los hijos que tengo, con los seis. Tengo tres niños, tres niñas y estoy contento”, indicó John Kelvin en el 2018.

Endeudado hasta el cuello

Dalia Durán y su esposo John Kelvin mantienen una fuerte deuda con la propietaria del departamento donde viven. En la última emisión del programa de “Amor y Fuego”, la señora Haydee Romero le pidió a la ciudadana cubana que deje su propiedad porque ya no tolera esta situación.

De acuerdo a la dueña, ellos deberían una deuda acumulada de un año por alquiler y mantenimiento que asciende a más de S/.50 mil.

“Ellos están viviendo en este departamento pese a que el contrato ya se venció, y tienen una deuda desde enero desde el 2020... Ellos no pueden estar faltando el respeto a los vecinos con su escándalos”, indicó para las cámaras de “Peluchín” y Gigi Mitre.