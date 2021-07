Magaly Medina le respondió fuerte y claro a Tilsa Lozano por los polémicos comentarios de la exmodelo sobre el caso de John Kelvin y su esposa Dalia Durán durante la emisión del programa “Magaly TV, La Firme”.

A la popular ‘Urraca’ no le gustó para nada que la que Tilsa Lozano participara en el programa de espectáculos “Mujeres al mando” para aconsejar a Dalian Durán, quien confesó haber sido agredida por su esposo.

Como se recuerda, la ex ‘Vengadora’ mencionó en el programa de Latina: “Si tu pareja, al mes, a los dos años, a los cinco o a los quince te dice que no te ama, entonces ámate tú. Ámate tú un poquito más y da un paso al costado”.

Sin embargo, la conductora de televisión aseguró que Tilsa era la menos indicada para brindar su opinión sobre el tema, debido a su anterior relación ‘clandestina’ con el jugador Juan Manuel Vargas.

“Una mujer que fue la ‘segundona’ en la relación, que públicamente todo el Perú vio cómo ella trataba que el hombre la oficialice y nunca la oficializó. Tiene el título de la primera amante del Perú”, expresó Medina.

Además, le aconsejó a las integrantes de “Mujeres al mando” que mejor se dediquen a otros temas. “Que hagan Tiktoks, que nos cuenten cómo es su maquillaje, cuál es su dieta, pero no toquen estos temas tan sensibles sobre los que ellas no tienen autoridad moral. Eso no le hace bien a las mujeres del país”, añadió.

