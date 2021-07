¡Fuerte y claro! Giovanna Valcárcel decidió tomarse unos minutos para defenderse de las innumerables críticas que viene recibiendo por la manera en la que trató a John Kelvin cuando fue de invitado al programa ‘Mujeres al Mando’.

“Ninguno de nosotros sabíamos que era un violento y que golpeaba a su mujer. Yo tengo personas cerca en mi vida que han sufrido violencia, entonces yo no hablo porque veo en la tele, hablo porque conozco gente que las han masacrado y han tenido que con ayuda de la familia salir adelante”, comenzó diciendo.

“Si yo hubiera sabido, cuando el señor John Kelvin estaba aquí, es más ni siquiera lo hubiera dejado hablar. Lo repito, no sabíamos absolutamente nada, el programa no lo hubiera invitado”, agregó.

En ese sentido, la locutora radial también comentó que ella siempre sintió que el cumbiambero era una persona mentirosa y desleal.

“Cuando él terminó de llorar frente a cámaras, y como yo no lo creía lo que estaba hablando, yo me fui para un lado porque no quería oírlo, porque me parecía mentiroso, desleal, pero no agresor”, expresó.

“Aquí el tema no soy yo, no es Mujeres al Mando, es un hombre ha violentado a una mujer, no es Giovanna Valcárcel como trató a John Kelvin antes de que ocurrieran todas estas cosas. Aquí en Mujeres al Mando no ponemos paños fríos a nada, esto no se sabía y ahora estamos saliendo al frente para ayudarla”, finalizó.

