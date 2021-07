Dalia Durán se pronunció sobre la deuda de S/ 50 mil soles por el alquiler del departamento donde vive con sus hijos, en el distrito de San Miguel. En ese sentido respondió a la propietaria, Haydee de Romero, quien le exigió desalojar la propiedad. “Yo no entiendo por qué me ha cortado la luz, yo pago los recibos. Yo me pongo en la posición de la señora y está en su derecho de querer sacarme del departamento, pero no es mi culpa”, comentó en Mujeres al Mando. | VIDEO: Latina TV