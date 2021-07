Andrea San Martín no pudo evitar conmoverse por el caso de la agresión a John Kelvin. La modelo se refirió a la soledad que podría estar sintiendo la esposa de John Kelvin, al estar alejada de su madre y su familia, quienes residen en Cuba. “A mí me sensibiliza mucho. Uno sigue viendo a su mamá como esa persona que te acoge, que te mima. Somos adultos, pero no dejamos de ser hijos”, comentó en ‘Mujeres al Mando’. | VIDEO: Latina TV