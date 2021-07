Dalia Durán tuvo que mentirle a su madre, quien reside en Cuba, y no le contó sobre la brutal agresión que sufrió a manos de John Kelvin. “He estado ocupada acá con unos temas de John y unas cosas que han sucedido, todo está bien. No quiero que se preocupen, los bebés y yo estamos bien. Han pasado unas cositas”, respondió Dalia, quien calla sobre la violencia que ha sufrido. “Solo le he dicho de las infidelidades, más no de las agresiones”, comentó a Mujeres al Mando. | VIDEO: Latina TV