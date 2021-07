Como es usual en su perfil de Instagram, Andrea San Martín dio consejos a sus seguidoras sobre la maternidad. Sin embargo, esta vez sorprendió al realizar un mea culpa al admitir que ella no los aplicó en su vida.

La mañana del miércoles, la ‘ojiverde’ habló por varios minutos sobre la planificación familiar y pidió a sus seguidoras que se preparen bien si desean convertirse en madres.

“De repente nuestros papás no tuvieron la oportunidad de poder ayudarnos con estos temas de guía, nosotros como adultos (podemos) buscar una ayuda para ser adultos un poquito más estables, por así decirlo, adultos con la capacidad de poder guiar a otro ser humano, adultos un poquito más cuajados, un poquito más controlados, un poquito más preparados”, dijo Andrea San Martín.

“Finalmente si nosotros somos la referencia de nuestros hijos necesitamos estar de la mejor manera, no perfectos -porque va a ser imposible- pero sí lo más preparados posibles”, añadió.

No obstante, poco después admitió que ella no realizó una planificación familiar, pero aun así aprendió sobre este tema y por eso ahora aconseja a otras jóvenes:

“Todo el mundo sabe que yo no apliqué este concepto de la planificación familiar, pero justamente desde mi experiencia, desde lo que he aprendido, desde lo que he escuchado y demás, creo que ahora puedo de repente ayudar a otras personas a concientizarlas en ese aspecto”.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

