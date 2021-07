Tras someterse a una liposucción, Andrea San Martín habría vuelto a subir un poco de peso, por lo que por ahora no podría someterse a alguna operación, porque su doctora no se lo permitiría.

Sin embargo, Andrea San Martín contó a través de sus redes el “arreglito” que le gustaría luego de recuperar sus abdominales que consiguió hace meses con la operación que se realizó.

“Me quiero volver a operar las chichis que están bien caídas, horribles, pero mi cirujana me va a mandar al cacho si voy y le digo que me quiero operar. Me va decir: mira mamita regresa cuando vuelvas a tu peso”, contó Andrea San Martín.

Por ello, la conductora de televisión se comprometió a bajar de eso y además de ahorrar para operarse. “Voy a juntar mi platita y el próximo año operarme porque ahora estéticamente se ven caídas y se te ve más ancha. Un desastre”.

Finalmente agregó: “Prometo marchar ese abdomen y volveré al quirófano por mis chichis”.

