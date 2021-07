Tilsa Lozano estuvo como invitada la mañana de este lunes en el programa “Mujeres Al Mando” y fue sorprendida con la predicción de una vidente, que le dijo que si bien aún no se iba a casar con Jackson Mora, sería madre nuevamente a finales de este año.

Todo ocurrió cuando la tarotista Mistzi estaba leyéndole las cartas a Sheyla Rojas, quien se enlazó en vivo con el mencionado programa desde México a través de una videollamada, y le dijo que veía que ella de todas formas iba a contraer matrimonio con su novio mexicano.

Fue en ese momento que la popular ‘Tili’ aprovechó para hacer una consulta. “Ya que estamos (con este tema de las bodas), a ver Sheyla, ¿me regalas una de tus preguntas?”, dijo. La expareja de Antonio Pavón aceptó y la exvengadora lanzó su interrogante.

“Quiero saber si yo me caso o no me caso... A ver, si hacemos boda doble pues amiga”, agregó a modo de broma, pero jamás se imaginó la respuesta que le darían. “Yo todavía no te veo casada. Sí lo vas a hacer en su momento, pero para eso todavía falta un poco”, le indicó la mujer.

“¡La Sheyla se casa antes que yo entonces!”, manifestó asombrada, tras lo que la vidente le indicó: “Yo sí te veo feliz, en una relación estable y posiblemente para finales de este año te veo un nuevo bebé”. Esta revelación dejó boquiabierta a Tilsa Lozano, quien solo atinó a decir: “Esas cartas están mal”.

Tilsa Lozano pregunta a tarotista sobre matrimonio

