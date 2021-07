Juan Víctor Sánchez, la expareja de Andrea San Martín, realizó un viaje a Estados Unidos junto a sus hijos y compartió varios videos del trayecto.

En uno de ellos -compartido en Instagram- Juan Víctor grabó a su hija Lara arrastrando una maleta muy enojada. De pronto, la niña soltó la maleta y caminó llorando hacia su padre.

De inmediato, varias usuarias cuestionaron a Juan Víctor: “Y después te haces la víctima y te quejas como flaca cuando la gente te critica, para eso la llevas? Para que la dejes atrás sola? En serio ¿cómo Andrea puede dejar que te la lleves y encima le des ese trato? Sinceramente Sebastián sabe ser mucho mejor padre que tú, de eso no hay duda”, escribió una cibernauta.

“Que feo... te seguía porque me gustaba ver a Lara y los cuidados que Andrea le da. Pero qué terrible como mamá ver cómo tratas a tu hija. Tú bien adelante y ni siquiera la agarras de la mano. Madre es madre definitivamente”, señaló otra usuaria.

El ex de la ’ojiverde’ no se quedó callado y ’cuadró' a las fans de Andrea San Martín: “15 minutos de atención a las honorables damas...”.

Poco después, Juan Víctor Sánchez explicó por qué Lara reaccionó de esta forma: “La (maleta) más chiquita es esta y Lara la estaba empujando porque quería empujarla. Entonces la dejé empujarla un rato y se frustra porque Lara se levanta recién del vuelo y estaba ‘asada’”.

“Y no es que deje a mi hija atrás y que sea el peor papá, simplemente me dio risa y me va a seguir dando risa, entonces a esa gente que dice que eres el peor, bla, bla bla, que me quieren comparar con ciertas personas, váyanse a la ...”, señaló.

Cabe resaltar que Juan Víctor borró los nombres de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu de sus publicaciones.

