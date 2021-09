El dominical ‘Cuarto Poder’ anunció este 02 de setiembre de 2021 el lanzamiento de su nueva cuenta de Instagram donde compartirán material exclusivo para sus seguidores y harán trasmisiones en vivo. Sin embargo, los internautas les jugaron bromas al programa conducido por Sebastián Salazar y Tatiana Alemán.

“Cuarto Poder ya está en Instagram, sigue el contenido que preparamos para ti”, se lee en la plataforma social del programa de América TV.

¡CUARTO PODER YA ESTÁ EN INSTAGRAM! Sigue el contenido que preparamos para ti. Encuéntranos aquí: https://t.co/jGds8rmkdy pic.twitter.com/9a9xR2kkLq — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 1, 2021

Ante esto, miles de cibernautas comenzaron a trolear al noticiero y lo convirtieron nuevamente en víctimas de crueles comentarios y graciosos memes.

“De todas manera me lo pierdo”, “Son un meme”, “Ahí no más, ya no me gusta”, “Comenzó la comedia”, fueron algunos de los mensajes.

Foto: (Twitter).

Recordemos que inicialmente Cuarto Poder era conducido por los periodistas Sol Carreño y Augusto Thorndike. Luego, Mávila Huertas asumió sola la conducción hasta hace unas semanas, cuando se confirmó su renuncia.

