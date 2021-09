El cantante puertorriqueño Ricky Martin publicó hace unos días en su cuenta de Instagram unas fotografías junto a su novio Jwan Josef, dónde miles de comentarios apoyaron a la pareja con mensajes de amor. Sin embargo, un gran número de internautas dejaron de seguirlo y le enviaron mensajes despectivos.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva…”

“Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa; es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, contó Ricky es su plataforma social.

La publicación del interprete de ‘Canción Bonita’ y ‘Tu Recuerdo’ conmovió a sus millones seguidores y varias celebridades le enviaron un mensaje de cariño. Entre estos J Balvin, quien le dedicó unas sentidas palabras.

El artista urbano no solo expresó su cariño hacia su colega, sino también mostró su apoyo y solidaridad hacia personas de la comunidad LGBTQ+ que han sido víctimas del rechazo, la discriminación y la violencia.

“Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo! Te amo”, le escribió el colombiano a Martin en respuesta a su post.

El comentario del interprete de ‘In Da Ghetto’ y ‘Mi Gente’ se viralizo rápidamente en redes sociales.

