Durante el programa de radio que conduce Angélica Vale en Estados Unidos, Ricky Martín confesó que no la pasó nada bien durante la cuarentena obligatoria, en la cual fue diagnosticado con ansiedad.

Al respecto, el intérprete de ‘Living la vida loca’ aseguró que al inicio no sabía qué pasaba con él, por lo que pidió ayuda profesional para sobrellevar la situación y entender el por qué de sus pensamientos negativos.

“Yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio”, dijo en el programa de radio de su amiga la actriz Angélica Vale.

“Estaba pasando por todas las fases: negación, tristeza, ira, aceptación y luego regresé a la negación en una hora. Yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, contó.

Por eso y con el fin de ayudar a más personas, el cantante puertoriqueño ha afirmado que se encuentra en un proyecto para ayudar a más personas que sufran de este trastorno mental, llamado Proyecto Orbital Audio.

“Estoy haciendo un estudio que gracias a esta situación dimensional auditiva que hemos creado vamos a poder tratar la depresión, la ansiedad, inclusive personas que están dentro del espectro de autismo han sido beneficiados”, señaló.