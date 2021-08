Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo de la tormenta por el trato que le dio a Allison Pastor, quien terminó renunciando en vivo durante la novena gala de “Reinas del Show”, que se trasmitió el sábado 21 de agosto del 2021.

Sin embargo, Gisela Valcárcel no solo discutió con Allison Pastor, sino también puso en una incómoda situación al bailarín Ítalo Valcárcel, a quien cuestionó por no “ayudar” a Allison con la edición de su presentación.

“Eso todavía me sorprende más, porque una mujer que se expresa como tú, me parece rarísimo. Ítalo, ¿tú no pudiste ayudar a Allison? Porque tampoco has estado tú, yo vi que ella te trataba como amigo, ayer en el video que puse en mis redes ella te dice amigo”, dijo la ‘señito’.

“Sí, así es”, respondió Ítalo Valcárcel. “Pero no pudiste decir oye sí, podemos hablar con Robert, de repente a ti te gustó la música. Y esa era la respuesta, a nosotros nos gustó”, insistió Gisela Valcárcel.

Por su parte, Ítalo Valcárcel intentó defender a la esposa de Erick Elera: “Allison se refiere a que ha tenido ciertas trabas de parte de la producción cuando ella ha pedido algún cambio, o sea, no exactamente por esta canción, cuando a veces no nos aceptan alguna edición”.

“¿Y a tus demás compañeros si les aceptan?”, preguntó Gisela Valcárcel. “Eso no lo sabemos, ella está hablando por el equipo”, respondió Ítalo Valcárcel.

“No, es que tú has bailado con varias en este programa, con varias competidoras. Entonces, mira Ítalo, cuando tú dices Allison ha tenido problemas ¿qué puede pensar la audiencia? ¿A Allison le han hecho problemas?”, cuestionó la conductora.

“No le han hecho problemas...”, indicó Ítalo, quien no pudo continuar por la interrupción de Gisela: “¿Pero qué púede pensar la audiencia, a quien nos debemos?”.

“Lo que pasa es que, a lo que a ella se refiere es que la están evaluando los tiempos en la música, los cambios repentinos de ritmo”, explicó el bailarín.

“Esto me preocupa porque yo siempre he dicho a mí que me digan de todo pero no al programa (...) si son tres en el equipo, qué más podría hacer el productor de un talent show que no sea poner a un coreógrafo de la confianza de ustedes. ¿Qué hice mal? Directamente, Ítalo, dime qué hice mal como productora del programa”, dijo Gisela Valcárcel.

Mientras Allison Pastor soltaba risas sarcásticas, Ítalo Valcárcel respondió: “No, Gisela, en realidad tú no has hecho nada”.

“Es que sí, porque estás diciendo de que a las quejas, mi equipo, al que respeto tanto, no les hace caso, mi equipo, que está trabajando tanto o mucho más que todos ustedes, porque trabajan para ustedes, entonces hoy vienen al aire y muy sueltos de huesos dicen pero el equipo no me hace caso. Entonces nadie puede ir por la vida diciendo el equipo [...] Ítalo, tomo las palabras como las que has dicho”, añadió la conductora.

Finalmente, Allison Pastor pidió que no se involucre a Ítalo Valcárcel: “No, yo asumo toda la responsabilidad, a Ítalo y a Robert no los metan en esto, ellos no tienen nada que ver”.

