Beto Ortiz utilizó unos minutos de su programa para cuestionar duramente la vacunación del presidente Pedro Castillo, quien se vacunó contra el COVID-19 este viernes 6 de agosto con el fármaco de Sinopharm.

Desde México, el conductor de ‘Beto a Saber’ expresó sus dudas sobre la inoculación de Castillo Terrones y aseguro que todo sería parte de un ‘espectáculo televisivo’.

“Yo no creo que ese show sea real, no creo que la familia Castillo realmente se haya vacunado, y se haya vacunado encina con la peor de las vacunas. No lo creo, lo siento mucho, no me van a obligar a creer algo que a mí me parece un espectáculo televisivo”, comentó.

Como se recuerda, Ortiz Pajuelo anunció en sus redes sociales que el presidente electo y su esposa Lilia Paredes tendrían prohibido vacunarse contra el COVID-19 porque su religión no se lo permite.

Según el presentador de Willax TV, la Iglesia Evangélica Pentecostés Cristianos Nazarenos, a la que pertenecería Castillo Terrones, prohíbe a sus feligreses inocularse contra el coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO