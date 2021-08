Este lunes 2 de agosto de 2021, Beto Ortiz emitió su primer programa desde México. El conductor de ‘Beto a Saber’ se apareció con una vestimenta similar al que uso el presidente Pedro Castillo en la toma de mando.

El periodista de Willax TV utilizó los primeros minutos de su espacio para criticar duramente a Castillo Terrones, quién optó por lucir el “liqui liqui” (traje tradicional de Venezuela) en la juramentación de 28 de julio.

“La verdad es que ese ‘liqui liqui no tiene nada que hacer con nosotros, será muy bonito y tradicional de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, pero no tiene nada que ver con la identidad peruana y no hay razón para que andemos por las calle usando un traje típico de otro país”, comenzó diciendo.

“No seamos ridículos, no seamos huachafos, no seamos atorrantes, no seamos arrastrados, tenemos nuestra propia identidad y hay que estar orgullosos de nuestra identidad y no hay que dejar que venga cualquiera a disfrazarnos y a decirnos como vestirnos ahora, solo porque el baboso de Evo Morales se ponía esa ropita y todos debemos ponernos esa ropita”, añadió muy indignado.

Como se recuerda, Pedro Castillo causó sorpresa al usar un atuendo liqui liqui, el traje nacional de Venezuela declarado, así en el 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

Otros mandatarios también han usado este tipo de traje liqui liqui como Nicolas Maduro, y Hugo Chávez de Venezuela, además Evo Morales expresidente de Bolivia y Rafael Corra, expresidente de Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO