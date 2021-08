El periodista Beto Ortiz reapareció la noche del sábado 31 de julio en el programa “Políticas” de Carla García, en Willax Televisión.

Desde México, país al que viajó luego que se abriera una investigación en su contra por el supuesto delito de sedición, Beto Ortiz se pronunció sobre el gabinete Bellido del gobierno de Pedro Castillo.

“Hay cuatro exterroristas, si es que existe la figura de un ex -yo creo que un terrorista nunca deja de serlo - pero tenemos cuatro ministros que digamos, cuyos mérito para llegar a un gabinete ha sido haber pertenecido a Sendero Luminoso, una organización terrorista reconocida en todo el mundo como terrorista”, afirmó.

Asimismo, el periodista celebró que los “terroristas” lo acusen de sedición: “Entonces, que los terroristas me llamen sedicioso es una condecoración, que yo les parezca a ellos alguien que altera el orden, que altera la gobernabilidad del país, me parece fantástico”.

“¿Cómo puedo yo presentarme ante un tribunal a tratar de probar que no soy un sedicioso? En qué momento me he levantado yo en armas ante un gobierno constitucional para convertirme en un sedicioso? La acusación es ridícula”, expresó.

