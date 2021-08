El periodista Samuel Suárez compartió imágenes del arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de su colega Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Fueron sus “instachismosas” las que le compartieron las imágenes a Samuel Suárez, dejándolo sumamente curioso por saber dónde estaban las carteras de las marcas Dior y Gucci que presumía Magaly Medina y que dejaba entrever que las había comprado en su viaje a Madrid.

Samuel Suárez publicó las imágenes con la siguiente descripción: “Así fue la llegada de Magaly y el notario a Lima. Hoy a las 7am (domingo). Fueron captados por mi tropa morita. ¿En dónde escondió las 200 carteras Dios y Gucci? En esas maletas no están”.

Seguidamente, Samuel Suárez se mostró feliz por el regreso de Magaly Medina, pues según él, ya estaba aburrido por no tener nada que ver en las noches. “Lo bueno es que ya está de regreso para el raje, ya me aburría de no ver nada bueno en la noche”.

Durante su viaje, la periodista de espectáculos mostró que visitó los mejores lugares turísticos de Madrid este último viernes, entre ellos el exclusivo restaurante Mandarín Oriental Ritz, ubicado en el corazón de Madrid.

Como si fuera poco, Magaly luego visitó la tienda Dior, marca de ropa de lujo, para adquirir una nueva carta a su inmensa colección.

