Beto Ortiz, conductor de Willax TV, respondió a las críticas en Twitter luego de que fuera captado usando la mascarilla de manera incorrecta cuando encaró a uno de los jóvenes que lideró la marcha y plantón frente a su departamento en Miraflores, en noviembre de 2020.

El periodista Humberto Martín Ortiz Pajuelo encaró a Arnold Suárez en los exteriores de la DIPINCRI de Miraflores, a quien denunció hace un mes.

¿Por qué se bajó la mascarilla? El periodista dijo que se bajó la mascarilla adrede para que este joven lo reconociera.

“He leído que la Policía me puso la multa porque me bajé la mascarilla. Yo me bajé la mascarilla porque quería que (ESTE JOVEN) me vea la cara pelada y que me dijera en mi cara lo que no se atrevió a decirme”; comentó Humberto Martín Ortiz Pajuelo.

“Sí, yo me bajé la mascarilla adrede, yo ya tuve Covid-19 y lo que tengo ahora son anticuerpos, así que si alguno de ustedes se contagia, me avisa y yo le hago transfusión para que tengan mis anticuerpos en su cuerpito”, dijo Beto Ortiz.

