Beto Ortiz no se calla nada: “Vizcarra me parece detestable, ha abusado del poder para aniquilar” | ENTREVISTA

En tiempos de pandemia, crisis y libertades restringidas, Beto Ortiz reaparece mañana en la televisión para dejar de lado ciertas correcciones políticas y hablar claro. El periodista estará al frente de “Beto a Saber” (9PM) por Willax, espacio en el que no se callará nada, pero antes, adelanta a OJO lo que piensa de la coyuntura, el Presidente Vizcarra y hasta de su experiencia con el nuevo coronavirus.

“De verdad hemos estado como anestesiados, acojudados durante meses viviendo al ritmo que el gobierno nos tocaba, y a eso se refiere la parodia de las guaripoleras. Nos decían: ‘La culpa es de ustedes que salen’ y todos: ‘sí, la culpa es de nosotros’. No entiendo cómo se anuló ese espíritu crítico durante meses y ahora recién nos está pasando la anestesia. Nos estamos despertando de la epidural”, dice el periodista.

- ¿Y lo que nos espera?

Esos candidatos para las próximas elecciones que poco convencen. Hasta ahora es más de lo mismo, y el gran peligro es que terminemos eligiendo al candidato que Vizcarra nos pone. Porque pareciera que no es uno, hay varios.

- Un escenario complejo en el que se presenta...

Creo que todavía puede aparecer una fórmula inteligente, sobre todo que no necesite entrar a saquear, porque finalmente estamos en manos de saqueadores ¿no? Ojalá que al final no tengamos que escoger entre ‘Los injertos’ y ‘Los destructores’.

- ¿Cómo ves a George Forsyth?

Crudo, estaba crudo hasta para alcalde de La Victoria. Ni siquiera ha invertido el presupuesto del municipio.

-¿Y Hernando de Soto?

Me parece un tipo brillante, y no lo estoy halagando, solo lo estoy describiendo; pero su problema es que no tiene un partido que lo sostenga, le falta la organización nacional, le falta llegar a todos los rincones del Perú. Yo estoy seguro de que Hernando tendrá una gran votación en Lima, pero todavía falta saber si se presentará solo o con una alianza.

- ¿Acuña y Guzmán?

Creo que hay una enorme diferencia entre el uno y el otro. Acuña, con toda las críticas que se le puedan hacer, tiene una experiencia en el manejo del Estado, ha sido Presidente Regional, alcalde, y tiene, a diferencia de De Soto, una organización nacional muy orgánica de varias elecciones.

- ¿Hábil, inteligente o ciudadano promedio? ¿Cómo calificarías al Presidente Vizcarra?

La verdad, todavía no le encuentro el brillo, quiero encontrarlo pero nada. Una cosa que detesto es la traición y toda esa metodología que él ha empleado para hacerse del poder, primero del ejecutivo y luego del poder absoluto eliminando a los adversarios y enemigos políticos. A muchos les parecerá un gran ajedrecista político, pero a mí me parece detestable porque ha abusado del poder para aniquilar no solamente a sus enemigos, también de paso a las instituciones.

- Tan inteligente no parece ser como para vincularse a un personaje como Richard Swing...

Hay un refrán que las abuelas decían siempre: ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’. La verdad es que Vizcarra es una persona tan gris, tan opaca, que para poder destacar y para que nadie le haga sombra tiene que rodearse de gente más gris y más opaca que él. Una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes, que saben lo que tú no, para poder conformar así un equipo eficaz.

- ¿Y crees que Cisneros miente cuando dice, por ejemplo, que le ordenó al presidente cerrar el Congreso?

Después de haber escuchado como lo trata su secretaria Karen Roca, no me sorprendería que las decisiones de Estado las haya tomado Richard Swing.

- Regresas a la televisión tras la experiencia con el coronavirus. ¿Pensaste en algún momento en la muerte?

Sí, claro, porque no a todo el mundo le diagnostican una enfermedad mortal, y el Covid lo es. Además yo tenía todos los factores de riesgo por mi peso, edad, porque tengo asma, por eso, una de las primeras cosas que hice fue llamar a un amigo abogado para decirle: ‘Quiero hacer un testamento’. No es que tenga una fortuna, pero tengo una casa, autos, no quería que caigan en las manos equivocadas.

- ¿Y lo hiciste?

Mi amigo me dijo: ‘Ay, por favor, no exageres. Qué dramático’. Y yo le contesté, por qué dramático, si me estoy yendo al hospital, si no mejoro voy a pasar a UCI y es la plataforma del lanzamiento del cohete. Lo intenté y mi amigo también, pero la verdad era tarde. Para poder hacer un documento de ese tipo necesitas estar presencialmente delante del notario, y yo estando en el pabellón Covid del Rebagliati, no podía recibir visitas.

- Y después de esta experiencia límite, te has dado cuenta que lo que uno necesita en la vida se resume a pocas cosas..

Sí, claro, de hecho todo este año que hemos vivido, entre paréntesis, nos ha demostrado que podemos vivir casi sin nada. Yo he vivido sin trabajo, sin viajar, sin ir a comer a la calle, sin cine, teatro, ir a nadar, montar bicicleta, o nada. O sea, todo lo que era tu vida se borra y no te pasa nada, no mueres. Por suerte había guardado pan para mayo, a diferencia de otras ocasiones en mi vida, porque de otra manera hubiera sido inviable resistir tanto tiempo sin trabajar y bueno..¿el bono nunca me iba a tocar, no?

- La posibilidad de morir, la trascendencia, ¿no te anima la idea de tener hijos con vientre subrogado, ahora que está de moda?

La verdad es que tengo varias cosas que decir, primero, creo que la necesidad de reproducirse siempre implica una especie de secreta vanidad, que lleva a la gente a pensar que uno no puede ser tan breve. O sea, yo soy tan chévere que tengo que garantizar mi continuidad en la tierra, tienen que existir más Betitos Ortiz que continúen mi legado porque eso no se puede acabar.

- ¿El ego pesa?

¿Yo soy lo máximo, no? O sea, tú no te reproduces si sientes que eres un huevón más, te reproduces si sientes que realmente vale la pena hacer una versión de ti mismo, un clon, una copia o un retoño. Yo, la verdad, he sido siempre muy consciente de mi finitud; entonces, no me interesa la posteridad o esta trascendencia que te puede dar reproducirte.

- La felicidad siempre será un camino personal..

Creo que cada uno va encontrando a lo largo de su vida la fórmula de su felicidad. Entonces, cuando Pedro Suárez-Vértiz me escribe ese texto tan bonito, en el cual de algún modo celebra que yo no me haya muerto, texto que yo le agradezco, él me recomendaba que tuviera un hijo porque Miguel Bosé lo tiene y Ricardo Morán también. Pero yo creo que la felicidad tiene fórmulas distintas, lo que me hace feliz, no va a hacer feliz a Pedro, ni viceversa. Así de sencillo.

“En redes, apreto el gatillo fácil para bloquear a la gente. Me parece que a estas alturas uno tiene que cuidar su tranquilidad y su equilibrio interior; entonces, no voy a dejar que cualquier imbécil venga a ponerme de mal humor insultándome desde el anonimato”.

