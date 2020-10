Beto Ortiz reaparece este lunes 26 de octubre en la televisión peruana con “Beto a Saber” (9PM), el cual se emitirá por la señal de Willax. El periodista retorna a la TV tras su experiencia con el coronavirus, el cual lo llevó a estar internado varios días en el hospital Rebagliati, de Essalud.

En entrevista a OJO, confesó que sí pensó en la muerte cuando aún no superaba la enfermedad.

“Sí, claro, porque no a todo el mundo le diagnostican una enfermedad mortal, y el Covid lo es. Además yo tenía todos los factores de riesgo por mi peso, edad, porque tengo asma, por eso, una de las primeras cosas que hice fue llamar a un amigo abogado para decirle: ‘Quiero hacer un testamento’. No es que tenga una fortuna, pero tengo una casa, autos, no quería que caigan en las manos equivocadas”; comentó.

Afirmó que un amigo lo tildó de “exagerado” cuando le comentó sus deseos de formalizar el testamento.

“Mi amigo me dijo: ‘Ay, por favor, no exageres. Qué dramático’. Y yo le contesté, por qué dramático, si me estoy yendo al hospital, si no mejoro voy a pasar a UCI y es la plataforma del lanzamiento del cohete. Lo intenté y mi amigo también, pero la verdad era tarde. Para poder hacer un documento de ese tipo necesitas estar presencialmente delante del notario, y yo estando en el pabellón Covid del Rebagliati, no podía recibir visitas”; sostuvo.

¿Beto Ortiz tendrá hijos?

“La verdad es que tengo varias cosas que decir, primero, creo que la necesidad de reproducirse siempre implica una especie de secreta vanidad, que lleva a la gente a pensar que uno no puede ser tan breve. O sea, yo soy tan chévere que tengo que garantizar mi continuidad en la tierra, tienen que existir más Betitos Ortiz que continúen mi legado porque eso no se puede acabar”

