El polémico periodista Beto Ortiz concedió una entrevista para la revista Cosas. Como es su costumbre, el conductor de “Beto a saber” dio a unas explosivas declaraciones sobre la coyuntura política que atraviesa el país.

Según el presentador de Willax TV, el candidato presidencial Pedro Castillo no está calificado para ser el nuevo presidente de la nación.

“Pedro Castillo es una persona que evidentemente no tiene ni la preparación ni las suficientes neuronas para asumir un cargo como ese”, indicó Ortiz Pajuelo.

Al ser cuestionado por su evidente apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones generales 2021 señaló:

“Yo he apoyado una candidatura por ‘default’. Me parece que antes que entregarle el país al comunismo, es preferible cualquier otra alternativa. Cualquier otra.

“Si hubiera sido Ricardo Belmont, ‘Porky’, Hernando de Soto, Acuña… Prefiero a cualquiera de ellos. Bueno, Belmont ya no, porque está en la categoría un poco de “inimputable”, añadió.

Beto Ortiz: “Yo hago periodismo y no tiro al blanco”

Por último, aprovechó para defenderse de las críticas de quienes lo acusan de ser un divulgador de noticias falsas. Según el creador del portal de noticias, “El Pollo Farsante”, él hace periodismo desde hace 33 años.

“Yo no estoy compitiendo en un campeonato de tiro al blanco, estoy haciendo periodismo desde hace 33 años. No trato de ‘chuntarle’ o no ‘chuntarle’. Investigo, entrevisto y opino. No juego a ensayo-error, acotó.

