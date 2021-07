Beto Ortiz, conductor de Willax TV, confirmó que su regreso a la red social Twitter con la cuenta denominada “El Pollo Farsante” (@PolloFarsantePe). Recordemos que su anterior cuenta @Malditaternura “desapareció” luego de que fuera blanco de duros cuestionamientos por su postura en medio de la crisis política que atravesó el Perú en noviembre de 2020. En aquel tiempo, el periodista fue uno de los críticos más acérrimos de las marchas contra el gobierno de Manuel Merino.

En su programa de Willax, Ortiz confirmó que su nuevo proyecto consiste en un portal “100% libre de caviar, donde todas las personas no caviares podrán expresarse”.

“20 mil seguidores en solo cuestión de seis horas. 20 años de haters haciéndome marketing accidental con el pollo a la brasa tenían que servirme de algo. ¿En cuánto tiempo recuperaremos los tres millones de seguidores? Gracias, polluelos”, escribió en Twitter, burlándose de sus detractores, quienes lo difaman diciendo que el conductor se “levantaba chicos y les invitaba pollo a la brasa”.

Asimismo, contó que mucha gente en las calles le agradece por el trabajo periodístico que viene realizando.

“Muchas personas en la calle, paseando en el carro o de pronto en un restaurante, me han manifestado su afecto, su gratitud, me dicen ‘gracias por lo que estás haciendo’ y yo no sé que estoy haciendo. Agradezco el cariño de la gente. Son personas que consideran que aquí estamos librando una batalla, pequeña o grande, no lo sé, pero hacemos todo lo que podemos (...) A todas esas personas quiero pedirle que mañana me acompañen en una nueva aventura. No me cambio de canal, todavía; ni de país, todavía”, sostuvo.

Me pincho,

me pincho

y me recontra

pincho.

Porque todos ustedes me llegan al

pío, pío, pío, pío. https://t.co/SfCiPKr4TO — ElPolloFarsante (@PolloFarsantePe) July 2, 2021

