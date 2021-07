El exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini, se sorprendió al recibir la llamada de su pareja Paula Manzanal en vivo, quien no dudó en preguntarle qué opinaba sobre las declaraciones que hizo Jossmery Toledo sobre que su relación no pasaría del mes de diciembre. “Yo no quiero hablar de Jossmery, no la conozco, mientras te trate bien, yo estoy contento. Si esos son sus deseos... Como si a mi me importara la opinión de ella, que opine lo que quiera, me da igual”, dijo el español. (Video: América TV)