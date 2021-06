Fiel a su estilo, el periodista Beto Ortiz se burló de la nueva postura de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha puesto “en manos de Dios” las decisiones que tomen las autoridades respecto a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021.

Y es que en su último mitin, Keiko Fujimori rezó con sus simpatizantes y pidió: “que las voces de miles de personas lleguen a los oídos y corazones de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (...) Señor Todopoderoso, que nos regales fuerza, esperanza, amor, fe en nuestra futuro. Te pedimos Señor que le des sabiduría a las autoridades que tienen que tomar una decisión tan importante”.

El conductor de ‘Beto a saber’ opinó sobre las plegarias de Keiko junto a sus simpatizantes.

“En este caso ya casi estamos hablando de una misa de sanación. La ‘pastora’ Keiko se dirigió a sus fieles, a sus feligreses y elevó sus plegarias y pidió al Señor que vuelva sus ojos misericordiosos al JNE e ilumine al señor Jorge Salas Arenas para que dirija sus pasos hacia el camino de la decencia y honestidad. Amén”, comentó con sorna.

Previamente, había mostrado imágenes de una manifestación de Rafael López Aliaga, quien se expresó con palabras de grueso calibre contra el Gobierno.

“¿Con cuál se queda, con Porky diciendo ‘basuras, porquerías, salvajes’ o con Sor Keiko diciendo ‘te lo pedimos Señor’?. Yo no me quedo con ninguno de los dos. ¿A cual de las dos manifestaciones quieres ir: a la barra brava o a la misa de sanación? Yo me quedo en mi casa viendo Netflix (...) No estoy tan seguro Keiko que vayas a conseguir algo con eso”; sentenció.

