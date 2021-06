La periodista Juliana Oxenford desmintió que le haya pedido perdón a Rafael López Aliaga por supuestamente burlarse de él cuando aseguró que Estados Unidos podría donar vacunas contra el Covid-19 a Perú. Recordemos que el excandidato de Renovación Popular, durante la campaña electoral, dijo que si era elegido Presidente del Perú viajaría a EE.UU. para reunirse con Joe Biden.

“Yo no le voy a pedir perdón a una persona a la que no he difamado, a la que no he insultado, sino que mintió. Lo que hice fue demostrar al público televidente que lo que había dicho en una entrevista Rafael López Aliaga era una mentira”, respondió indignada Juliana Oxenford.

La presentadora de ‘Al estilo Juliana’ aseguró que, cuando López Aliaga hizo su promesa, “Estados Unidos no tenía la capacidad” de donar vacunas a los países más golpeados por la pandemia.

“Han pasado 3 meses, Joe Biden las está dando porque vio la lista y dijo ‘vamos a ayudar a Perú'. Gracias Joe Biden, no gracias Rafael López Aliaga porque usted fue un mentiroso, porque usted no puede dar un mensaje falso en medio de la contienda electoral generado una expectativa por parte del electorado que de repente le creyó”, argumentó la periodista.

Finalmente, Juliana Oxenford se río de los ‘memes’ que hicieron de ella en redes sociales donde supuestamente le pide perdón a López Aliaga.

“Dicen que Lopez Aliaga era un visionario. Seamos serios, ya tenemos demasiado con la política como para encima prestarnos a un jueguito de un señor que cree que hacer política es insultar a las periodistas mujeres, maltratar a la gente y motivar a su ola de trolles que están azotando en las redes sociales”.

