Shirley Arica celebró el fin de semana su cumpleaños número 32 junto a sus amigos cercanos en una exclusiva casa en el balneario de Vichayito. A través de su cuenta de Instagram, la “chica realidad” compartió videos y fotografías de la celebración.

Tras esto la popular “Urraca” no pudo quedarse callada y cuestionó la celebración de la modelo. Además recordó los problemas económicos que tiene con el padre de su pequeña.

“Shirley Arica sigue celebrando, un día llora y dice que el padre de su hija no lo quiere dar ni para la leche, pero ella tiene para los whiskys”, cuestionó Magaly.

“Se alquilaron ella y sus amigos una casita en Vichayito, si vieran la cantidad de trago. Vendes eso y compras la alimentación de tu hija para más de un mes”, añadió Medina.

Recordemos que Shirley Arica denunció a su todavía esposo Rodney Pío Dean de haberle robado su tarjeta y clonarle la placa de su carro. La ‘chica realidad’ hizo esta grave acusación en el programa ‘Amor y Fuego’.

“No le gusta trabajar, le gusta todas las cosas fáciles. A mí me ha robado la tarjeta, me ha vaciado la tarjeta, me ha clonado la placa de mi carro”, indicó para las cámaras de Willax TV.

