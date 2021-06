La nueva temporada de “Reinas del Show” ha ocasionado varias reacciones en la farándula local. Recientemente, Rodrigo González aseguró que Gisela Valcárcel quería a alguna expareja de Christian Domínguez para generar más polémica.

De acuerdo a ‘Peluchín’, Vania Bludau iba a integrar la nueva temporada del reality de baile, pero habría tenido una lesión que le impidió continuar.

“De todas maneras (Gisela) quería llevar a una ex de Christian, o la Vania, o la Karla Tarazona o la Pamela Franco, pero como ya tiene a Christian ahí por contrato, ella tiene que hacer un juego redondo, alguien que le dio juego a la hija por la mañana y que le dio juego a ella los sábados por la noche, tiene que ser alguien vinculado a Christian”, reveló Rodrigo González.

Al respecto, en diálogo con “Amor y fuego”, Karla Tarazona señaló que no tiene pensado participar en “Reinas del Show”, pero incluso si la convocaran, ella rechazaría la oferta:

“No tendría sentido que yo me cierra hasta el final: ‘no, no no’, cuando me vas a ver bailoteando... No existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces”, declaró.

La expresentadora de televisión hizo alusión a los hechos que ocurrieron cuando bailó en “El artista del año” mientras su expareja, Christian Domínguez, también participaba: “No hay forma que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”.

Recordemos que en esa temporada, Christian Domínguez participó junto a la entonces desconocida bailarina, Isabel Acevedo, con quien más tarde confirmó un romance pese a que Karla Tarazona acababa de dar a luz.

Karla Tarazona sobre Reinas del Show - diario OJO

Fuente: Willax TV

TE PUEDE INTERESAR