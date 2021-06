Frente a cámaras de “En Boca de Todos”, Karla Tarazona fue muy sincera con su esposo Rafael Fernández y dejó en claro qué es lo que no le perdonaría.

Karla Tarazona aseguró que no perdonaría la infidelidad. “Yo siempre he dicho que para mí, cuando en una relación se termina la confianza, no hay marcha atrás, entonces si yo a mi pareja, a mi esposo, le entrego fidelidad y no busco por otro lado, entonces esperas recibir lo mismo, que te sea fiel”, dijo.

La esposa del empresario Rafael Fernández también aseguró que cuando ocurre una infidelidad, las cosas ya no son las mismas y es difícil recuperar la confianza.

“Problemas va haber en todas las relaciones, pero cuando hay un tema de infidelidad, se quiebran muchas cosas que es difícil de recuperar. Para mí lo que no podría perdonar es una infidelidad”.

Estas declaraciones de Karla Tarazona dejó un silencio incómodo en el set de “En Boca de Todos”, sin embargo, Rafael Fernández dijo que ya sabe.

TE PUEDE INTERESAR