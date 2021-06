El vidente Mossul ha preferido evitar hablar de algunos temas en particular luego de que sus pronósticos alborotaran el ambiente político y de espectáculos. Al parecer no solo quiere hablar sobre los vladiaudios, sino también sobre la periodista Magaly Medina.

En el programa “Amor y Fuego”, el vidente más joven de Latinoamérica prefirió elogiar a la “urraca” por las características de su signo y no decir lo que podría pasar con su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano. “Magaly Medina es una mujer que trasmite buena energía, esperanza. Es aries y tiene todo lo de ganar”.

“Ella va estar bien con su pareja y se le viene cosas mejores esta vez. Hay que dejar que las cosas pasen”, dijo Mossul, sorprendiendo a Rodrigo González “Peluchín”, quien le preguntó qué había pasado y por qué ya no quería hablar de Magaly Medina. “¿Te han llamado, te ha llamado la producción?”, le cuestionó.

Previamente, Mossul, el joven vidente que se hizo conocido por acertar el resultado del partido entre Perú vs. Ecuador, se animó a hacer una fuerte revelación sobre la relación entre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano.

“Lo que yo veo en su relación es que ella es la tóxica, ella es la celosa, ella lo cela por todo. Es una persona que siempre quiere tener el poder sobre otros... Ella mucho ofende con sus palabras a su pareja”, comenzó diciendo.

“Él es coqueto, sí hubo infidelidad, mis cartas me lo dicen. Algo ha pasado ahí, ella vio que algo que no le gusto y por eso reaccionó así. Mis cartas no me mienten”, añadió.

