Mossul, el joven vidente que se hizo conocido por acertar el resultado del partido entre Perú vs. Ecuador, se animó a dar otra fuerte predicción sobre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano.

Ante el asombro de Gigi Mitre, el joven adivinador aseguró que la “Urraca” es la tóxica de la relación, además reveló que sí hubo infidelidad en el matrimonio.

“Lo que yo veo en su relación es que ella es la tóxica, ella es la celosa, ella lo cela por todo. Es una persona que siempre quiere tener el poder sobre otros... Ella mucho ofende con sus palabras a su pareja”, comenzó diciendo.

“Él es coqueto, sí hubo infidelidad, mis cartas me lo dicen. Algo ha pasado ahí, ella vio que algo que no le gusto y por eso reaccionó así. Mis cartas no me mienten”, añadió.

Vale indicar que Mossul adivinó el empate de la selección peruana ante Ecuador en la Copa América, que Gianluca Lapadula marcaría su primer gol con camiseta blanquirroja y que habría un pase a André Carrillo.

