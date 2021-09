La exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” es una de las más queridas y sintonizadas de todos los tiempos, después de estrenarse hace más de 22 años y ser emitida en más de 180 países. Este programa está protagonizado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango.

Creada por el difunto Fernando Gaitán, la historia cuenta el tormentoso romance entre la secretaria poco agraciada, Beatriz Pinzón, y el director de una casa de modas, don Armando Mendoza. El show de 335 episodios cautivó al público entre muchas cosas por presentar una gran cantidad de invitados especiales a los largo de la temporada, tales como Franco De Vita, Taís Araujo, Ricardo Montaner y Cecilia Bolocco.

A pesar de los años, el elenco ha demostrado que durante el tiempo que trabajaron en la teleserie formaron un fuerte vínculo que se mantiene hasta la actualidad, el cual han ido reforzando con los años. Fue precisamente la actriz que dio vida a la popular ‘peliteñida’ quien compartió una serie de instantáneas que muestra a parte del equipo pasando agradables momentos juntos.

Por “Yo soy Betty, la fea” pasaron decenas de artistas internacionales que hicieron una aparición especial en importantes capítulos (Foto: IMDB)

EL REECUENTRO DEL FAMOSO ELENCO

Lorna Cepeda, conocida por interpretar a Patricia Fernández, publicó en su perfil de Instagram 10 fotos del recuerdo junto a sus compañeros de la exitosa producción colombiana.

“¡En aquellos días se reencontraron unas lindas chicas superpoderosas de Betty! ¡Donde se divirtieron, trabajaron, se unieron, y gozaron de lo lindo! Es lo que me quedó en mi carrete de fotos, ¡y en mi recuerdo! ¡Las quiero! Espero que Martha Isabel (la ‘Pupu’) no me ahorque por la segunda foto ¡ni por la tercera! Jajajajajajajaja”, señaló Cepeda.

¿CÓMO SURGIÓ LA REUNIÓN?

Las fotografías que superaron los 100 mil ‘Me gusta’ surgieron en la reunión que tuvo el equipo para la puesta de “Betty La fea” en teatro. Fue el 25 de enero de 2020 que la obra se estrenó en el teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá, después de ser un éxito rotundo en el 2017. Desafortunadamente, cuatro días después de la primera función falleció el creador del programa, Fernando Gaitán.

“BETTY, LA FEA”: CUÁL ES EL CAPÍTULO MÁS VISTO DE LA TELENOVELA COLOMBIANA

El capítulo más buscado de “Yo soy Betty, la fea” es el 251. No solo es el más visto en Netflix, sino también el más buscado en Internet. Y esto se debe a que en ese episodio ocurre uno de los eventos más importantes dentro de la historia: la transformación de Beatriz Pinzón, no solo físicamente sino también en cuanto a su personalidad.

En el episodio 251 de “Yo soy Betty, la fea”, vemos que Betty decide renunciar a Ecomoda luego de descubrir que Armando Mendoza solo estaba jugando con ella. Este evento llevó a la protagonista a hacer varios cambios en su vida, entre ellos un cambio de look radical.

Luego de descubrir una carta donde Mario Calderón sugería que Armando fingía estar enamorado de Betty, ella decide marcharse de Ecomoda con el corazón roto. Sin embargo, antes de irse decide soltar una bomba dentro de la junta directiva, informando que la situación económica de Ecomoda era tan delicada que para evitar un embargo debió recurrirse a otra razón social de la que Betty figuraba como propietaria.