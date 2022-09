Tuvo que pasar más de cuatro décadas para que un ícono del rock como lo es Billy Idol, pise tierra peruana. Este último domingo, Lima fue testigo de un hecho memorable, el cantante de 66 años hizo rockear, en el renovado Arena Perú, a un público que estaba ansioso por disfrutar en vivo de esos himnos que marcaron a más de una generación.

La preparación

Los jóvenes del ayer y del ahora con pañoletas en la cabeza y casacas de cuero se acercaban desde las 5:30 de la tarde al modernizado Arena Perú, espacio que alberga en su zona de conciertos a a 18,500 personas y que cuenta con baños amplios que no son portátiles (DISAL); para tratar de estar lo más cerca posible a la estrella del rock.

De a pocos el local se iba llenando y en cada zona se podía observar una gran combinación de generaciones. Parejas veinteañeras y grupo de amigos cincuentones, era lo más visto. Algo que resaltaban todos era que donde sea que estaban posicionados, desde Campo A hasta tribuna, podían ver a la perfección el escenario. Aquel tarima llena de luces que en pocos minutos recibiría al intérprete que acompaño sus primeros amores adolescentes o sus tardes de colegio.

Zen, el representante peruano

Zen es una banda de rock alternativo formada en Perú en el año 2001 y fue la encargada de abrir el concierto. La voz de Jhovan Tomasevich fue la encargada de calentar al público en este frío limeño, para que reciba con toda la energía al cantante británico. “Quédate”, “Comenzar de nuevo” y “Desaparecer” fueron algunos de los temas que tocaron en el Arena Perú.

“Lima, let’s fucking dance”

A las 9:00 p. m. apareció en escena vestido con casaca de cuero negro, polo y pantalones del mismo color, la estrella de la noche: Billy Idol. “Lima, let’s fucking dance” (Lima, vamos a bailar, ¡carajo!), saludó a los fans. No esperó más y abrió el show con ‘Dacing with myself’.

El público no dejaba de saltar, corear y sacar esos pasitos que tenían guardado desde hace años para este momento.

‘Cradle of love’‘’Flesh for fantasy’' ‘Cage’, ‘Speed’,’Give me what I need’ y ‘Bitter Taste’, ‘Eyes without a face’, ‘Mony Mony’ (Don’t stop), ‘Running from the ghost’, ‘One hundred punks’, ‘Blue highway’, ‘Rebel yell’, Born to lose’ (versionado de The heartbreakers) y ‘White wedding’,fueron los temas que deleitaron a todas las personas que se congregaron en esta zona de Lima.

Luego de casi dos horas de un intenso show que se escuchó a la perfección en todo el Arena Perú, Billy se despidió de su fanaticada portó la bandera del Perú y agradeció por la energía que lo acompaña esa noche. Así acompañado de una arenga al estilo futbolero Idol dejó el escenario. “Olé, olé, olé, Billy, Billy”, fue lo último que se escuchó aquel domingo de setiembre en este centro que cuenta con varios compartimientos para diversos eventos. ¡Hasta pronto, Billy!

OJO AL DATO:

Arena Perú es un lugar especialmente diseñado para realizar espectáculos de primer nivel. Gracias a su moderno espacio, escenario fijo, infraestructuras y tecnología audiovisual. Además, a diferencia de estos, tiene palcos que próximamente serán estrenados.

