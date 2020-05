La empresaria Blanca Rodríguez dio un contundente consejo a los padres y madres de familia que permitieron que sus hijos salieran hoy lunes, tal como dispuso el Presidente Martín Vizcarra.

“Si aman a sus hijos no los dejen salir aún, en una hora pueden contagiarse, el virus sigue afuera y peor que nunca, los niños no son tan responsables y conscientes, pueden tocarse la carita, los ojos, la boca, la nariz, no es el momento”, dijo la esposa del exfutbolista Juan Manuel Vargas.

Como se sabe, Blanca Rodríguez es madre de cinco hijos pequeños y a quienes presume constantemente en su cuenta de Instagram.

“En España dejaron salir a los niños por una hora y el resultados es 224 infectados. Somos responsables de la vida y la salud de los nuestros niños”, comentó.

El pasado domingo 10 de mayo, el Gobierno publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, el cual establece las reglas que los padres deben seguir si piensan sacar a sus hijos menores a las calles.

Según la norma, los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, deben salir con una persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio, quien debe asumir su cuidado.

Además, la circulación se limita a un paseo diario de máximo treinta minutos de duración, en una distancia no superior de 500 metros respecto del domicilio. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no menor de 2 metros.

