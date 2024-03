La agrupación Divas Doradas tuvo su debut oficial en el local de Rústica de Wilson y donde tuvieron como su padrino al popular ‘Brad Pizza’ (Alfredo Benavides), quien con su singular humor hizo de la suyas en el escenario para presentar al novel grupo musical.

“La verdad es un gusto para mí que me hayan elegido las Divas Doradas como su padrino en su presentación oficial, son muy talentosas y estoy seguro que muy pronto las veremos triunfar en todo el Perú. Siempre hay que apoyar a nuestros artistas nacionales, luego lo extranjero”, expresó.

Asimismo, el humorista no dudó en apoyar el pedido de su hermano Jorge Benavides de querer regresar el personaje de la “Paisana Jacinta” a la televisión, debido a que se trata de alguien muy querido por el público tanto en la pantalla chica como en las redes sociales.

“La Paisana Jacinta no representa a nadie, se trata de un personaje. Lamentablemente estamos en un país en donde las decisiones judiciales se manejan desde una oficina. Sería lindo tenerla en el programa, pero como dijo Jorge el caso ya están en el Tribunal Constitucional”, agregó.

Divas Doradas hicieron su debut en los escenarios. (Foto: Cortesía)

MOLESTO POR ATAQUES DE RODRIGO GONZALES

De otro lado, Alfredo Benavides no pudo ocultar su fastidio ante los constantes ataques que recibe por parte del conductor Rodrigo González en su programa, motivo por el cual lo obligaría a tomar acciones legales para poner fin a este tipo de comentarios duros en su contra.

“En unos días le voy a responder a ‘Peluchín’, pero no en las cámaras. ¿Si tomaré acciones legales? No te lo puedo decir ahorita. Siempre he sido una persona muy respetuosa con el señor Rodrigo González, nunca he tenido ningún problema con él, pero cuando las cosas ya se exceden hay que consultar a otras personas a ver que ser hace”, sostuvo.