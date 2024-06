El programa “El gran chef” de Latina se ha convertido en uno de los más vistos a nivel nacional y Giacomo Bocchio, uno de los jurados, se ha robado el corazón de millones de peruanos por su manera tan educada, carismática y didáctica de hablar con los participantes del sintonizado espacio.

Recientemente, Giacomo fue elegido como embajador de la marca suiza de cuchillos y relojes Victorinox que este año la apertura de al menos cuatro locales en el Perú.

En conversación con Diario OJO, el chef instructor, certificado por la Academia Culinaria de Francia, habló del éxito del programa del que forma parte, de su primer libro de recetas que lanzó el año pasado “Eleva tu juego culinario”, donde comparte sus enseñanzas culinarias, y de otros temas.

¿Qué tal la acogida de tu libro?

No es un libro como tal, es un recetario que tiene más de 190 recetas en total y nos ha ido increíble, la verdad, ya vamos en la segunda impresión. Este año sacaremos un segundo libro de recetarios eh, con Planeta también, y el próximo año sacaremos el libro en el que me voy a poder explayar un poco más en cada una de las recetas que vaya a escribir, contaré un poco de lo que es importante para mí. Estar en un programa de televisión que es muy exitoso, como “El gran chef” ha ayudado a que la gente se anime y se afane un poco con mi libro.

¿Cómo resumirías tu libro “Eleva tu juego culinario”?

Es una herramienta de ayuda para la gente que cocina, desde cocinero profesionales hasta cocineros amateurs, que son gente que cocinan por amor. Usualmente pensamos que el término “amateur” es feo o peyorativo, pero amateur viene de amor.

Desde tus inicios a la fecha, ¿cómo dirías que ha sido tu evolución en el programa?

Yo siempre estuve contento porque siempre entendí que el programa lo que hace es hablarle a la familia y es justo lo que yo hago en mi canal de Youtube. Entonces, me siento muy cómodo haciendo un programa familiar de televisión blanca. Siempre digo que la mayoría de peruanos nos sentimos orgullosos de la gastronomía peruana, pero creo que podemos saber un poco más. Y El gran chef es una ventana para aprender y, además, divertirnos y pasarla súper bien durante una hora y media. Podemos enseñar un poquito, dejar una pepita de cultura en la familia peruanas.

¿A qué atribuyes que los famosos que participan en “El gran chef” luego se roban el corazón de los televidentes?

Cocinar tiene un componente espiritual entonces, quieras o no, ese componente toca las fibras más profundas de las personas. Una persona que está llena de poses cuando se corta o se quema, se desarma y queda expuesto tal y como es, afrontando el dolor, la dificultad y la vergüenza, en muchos casos, de no saber hacer un arroz con huevo. Y es bonito ver como alguien que puede tener tantos reconocimiento en otros aspectos de la vida, tiene la humildad para saber recibir consejos o críticas en muchos casos.

¿Cuáles son para ti los mandamientos de la cocina?

Lo primero es la limpieza. La comida es igual a limpieza. Un cocinero tiene que cuidar su reputación con la inocuidad de los alimentos, no puedes enfermar a la gente. Lo segundo alimentar tu pasión todos los días y, tercero, el conocimiento. Un cocinero debe ser alguien culto, que sepa de biología, de botánica, de Antropología, de Historia, porque si tú vendes un plato de comida, también estás vendiendo una experiencia y, en esa experiencia, cuentas un cuento, una historia y a la gente le gusta recibir esa información también.

Ahora estás como embajador de la marca suiza de cuchillos y relojes Victorinox, ¿cuáles son tus productos favoritos?

Yo trabajo con mis amigos de Victorinox y es algo que me encanta porque yo no solamente creo en la marca, sino que la uso desde hace muchos años. Entonces, trabajar con ellos, ha sido para mí como un premio porque yo uso productos de Victorinox, cuchillos, relojes, navajas. No va haber un día en que tú me preguntes si tengo una navaja y yo te diga que no.

TE PUEDE INTERESAR:

Noelia Calle, Yuri de ‘Yo Soy’, festejará a papitos en centro cultural La Candelaria

Natti Natasha demuestra su amor incondicional a su pareja Raphy Pina con bachata “Quiéreme menos”

Paul McCartney cantará en Lima