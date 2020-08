Britney Spears: Su hermana revela todo lo que pasó al embarazarse a los 16

La hermana menor de la princesa del pop, Britney Spears, contó todo lo que tuvo que pasar al enterarse que estaba embarazada a los 16 años. Y es que para ese entonces, Jamie Lynn no solo era una adolescente, sino que había protagonizado la serie de televisión 'Zoey 101' trasmitida por Nickelodeon.

Hace unos días, la hermana de Britney Spears recordó lo vivido en ese entonces y entre lágrimas narró esta dura etapa de su vida donde fue fuertemente criticada. Estas revelaciones las hizo en un programa especial que la cadena TL preparó.

'When the Lights Go Out' le dio la oportunidad a Jamie Lynn contar cómo se sentía en ese entonces y todo lo que tuvo que dejar de lado para dedicarse a ser mamá adolescentes. Incluso, su familia prefirió mantenerla fuera de los reflectores y que los hechos vividos a partir de ello sean abordados en estricto privado.

"Tenía 16 años, estaba embarazada e iba a convertirme en madre. Era la estrella infantil que se había quedado embarazada. Se dijeron un montón de cosas horribles sobre mí", confesó llorando la joven de ahora 25 años y es lo que se puede ver en el adelanto que presentó la cadena de televisión.

Uno de los primero en criticar que haya quedado embarazada fueron los medios, pues aseguraron que daba mala imagen a su edad. Por si fuera poco, en ese mismo año, Britney Spears atravesaba el peor momento de su vida.

Ocho años después de este escándalo, la hermana de Britney Spears regresa para retomar su carrera. "No soy solamente una antigua estrella infantil o la hermana de alguien, y soy mucho más que una madre adolescente", aseguró Jamie Lynn.

BRITNEY PIDE 8 MILLONES DE DÓLARES

Britney Spears, quien fuera llamada la princesa del pop, puso en venta su residencia ubicada al sur de California. Es costo de este inmueble sería nada más ni nada menos que nueve millones de dólares de acuerdo a fuentes de las bienes raíces.

Britney Spears puso a la venta por ocho millones 995 mil dólares, su residencia de un solo nivel en Lake Sherwood en el área de Thousand Oaks y que había comprado hace cuatro años.

La fabulosa residencia de Britney Spears cuenta con pisos de madera, acabados finos, candelabros y elegante bodega de vinos. Además de cinco recámaras y siete baños, un cuarto de juegos, sala de proyecciones, dos oficinas, cocina con un par de islas, largo corredor con techos elegantes y una habitación con techo abierto, alberca, spa y cascada en el exterior.

