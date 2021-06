Este martes 15 de junio, la popular “Vampiresa de la Cumbia”, Briyit Palomino denunció por estafa a su - ahora - expareja, el guitarrista Gino Maynos Félix Porta, quien también era su manager. Según contó, este hombre la estafó con la fuerte suma de 130 mil soles tras crear ambos una empresa constructora.

La cumbiambera estuvo en comunicación con el programa “Amor y Fuego” donde hizo otra importante revelación sobre su expareja. Según contó Briyit, el último 14 de febrero fue ella quién tuvo que comprarse sus propios regalos y hacia creer a su familia que él se los daba.

“Él me decía que después me daba”, comentó a las cámaras de Rodrigo y Gigi.

Al ser consultada sobre la identidad de su expareja, la Vampireza alegó que a él mucha gente lo conoce por tener distintos apelativos, así que es mucho más difícil que puedan dar con él.

“Tiene como tres nombres, para la mamá de su hijo se llama Michael y para otros es Maynor. Su verdadero nombre es Maynor”, respondió.

Vale recordar que Briyit Palomino confesó que no sabe nada del paradero de Gino Maynos, incluso la ha bloqueado de las redes sociales y tiene el celular apagado.

“Aposté por él, era mi manager, decía que me amaba, que me respetaba, pero mira cómo me pagó al final (...) Lo denuncié por estafa, violencia económica, entre otros cargos. Me amenazó que solo me iba a devolver el dinero si lo hacía socio, luego se perdió”.

