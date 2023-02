Durante una discusión con Rosángela Espinoza, Brunella Horna intentó dejar en claro que con su sueldo no podría pagar el costoso y largo viaje de la ‘Chica selfie’, metiendo la pata al afirmar que su sueldo es similar al de muchos peruanos.

Quien se mostró muy en contra de Brunella Horna, fue Gigi Mitre, quien afirmó que lo dicho por la modelo, fue con intención neta de callar a Rosángela Espinoza: “Ahora lo que le interesaba a Rosángela era callarle la boca Brunella y me dio risa cuando Brunella dijo que no le alcanza porque gana un sueldo como el de la mayoría de peruanos”.

Todo sería cuestión de percepción, ya que según comentó Gigi Mitre, lo que para Brunella Horna es poco, para la mayoría de peruanos es mucho: “Primero tienes plata como cancha porque tu marido es de una de las familias más millonarias del Perú y tu sueldo de televisión, aunque creas que es poco, no es como el de la mayoría de los peruanos ganan”.

Por su parte, y restándole mérito a los disparates de Brunella Horna, Rodrigo González decidió felicitar a la popular ‘Bubu’, por continuar laborando pese a tener un esposo millonario: “En este caso, lo que le responde Brunella me parece también sensato, más sensato de lo que la está acusando por defenderse (Rosángela Espinoza). Ella tiene un trabajo (…) Brunella, que tenga un marido millonario, no la ha eximido de trabajar, de tener un horario, entonces me parece que lo que ella ha usado para defenderse es válido”.

