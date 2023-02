Este 9 de febrero de 2023, durante el programa Amor y Fuego, Rodrigo González se pronunció tras el fuerte enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Brunella Horna en el programa América Hoy.

Inicialmente, Gigi Mitre cuestionó a Brunella Horna por decir que tiene un sueldo promedio que no le permite viajar a Dubái durante un mes: “Me dio risa cuando Brunella le dice ‘no, a mí no me alcanza porque yo gano un sueldo como la mayoría de los peruanos’. Primero, tiene plata como cancha porque tu marido es de una de las familias más millonarias del Perú, y tu sueldo de televisión, por más poco que creas que es, no es el promedio ni lo que la mayoría de peruanos gana”.

“Entonces, a veces uno tiene que tener cuidado con lo que dice en televisión porque no estás en la sala de tu casa con tus amiguitas, uno tiene que ser consciente de eso y no decir ‘no’”, comentó Rodrigo González.

Sin embargo, el conductor afirmó que Rosángela Espinoza no puede minimizar un sueldo que no permita viajar a Dubái durante un mes: “la Rosángela también con lo que le dice, ‘te pagan muy poco ahí’, bueno, no sé pues, no sé qué será poco para ti, o sea, no tener para ir a Dubái tres veces al mes de repente te parece que es un mal sueldo”.

En ese sentido, Rodrigo González afirmó que Brunella Horna se defendió bien ante los ataques de Rosángela Espinoza, pues dijo la verdad: pese a que su esposo, el excongresista Richard Acuña, tiene mucho dinero, ella no ha dejado de trabajar.

“En este caso, lo que le responde Brunella me parece también sensato, ah, o sea, más sensato de lo que la está acusando por defenderse, por dar manotazos, o sea, lo que Brunella le dice (es que) por mucho que ella tenga un marido, ahora tenga un marido millonario, ella tiene un trabajo, entonces, si vas a responder faltando al trabajo ‘yo tengo marido millonario y si me botas, yo me quedo con el marido millonario’, te van a echar, entonces, Brunella, que tenga un marido millonario no la ha eximido de trabajar, de tener un horario, entonces me parece que lo que ella ha usado para defenderse es válido”, comentó Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR