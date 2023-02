El conductor Rodrigo González volvió a referirse a la polémica postulación de la modelo Luciana Fuster al ‘Miss Perú 2023′. Días atrás, el presentador aseguró que la chica reality no da la talla para competir en el certamen internacional ‘Miss Universo y este 8 de febrero volvió a soltar todas sus balas contra la popular ‘Lu’.

En la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, el compañero de Gigi Mitre analizó las recientes declaraciones de la novia del ‘Pato’ Parodi, quien se considera una ‘mujer sensible y empática’.

¿Qué dijo Rodrigo González?

“Parece que está iluminada como si viniera del más allá. Es un ser iluminado, aparece porque la Newton le está metiendo una lavada de cara pero no lo vamos a permitir”, comentó en un inicio.

“Sí eres empática pero no simpática, entonces a la gente no le interesa para la nada lo que tengas que decir, más bien rechazan tu presencia (...). Miss simpatía no vas a ser nunca, esa corona no te la van a dar” , agregó entre risas ‘Peluchín’.