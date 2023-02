Rosangela Espinoza explotó en el programa ‘América HOY’, donde las conductoras pusieron en tela de juicio el viaje de mes y medio a Dubai, la lujosa ciudad de los Emiratos Árabe Unidos.

“Ustedes también puede hacer este viaje”, comentó la popular ‘Rous’, quien se mostró enfurecida porque nadie le cree que ella pueda costearse sola los pasajes, estadía y turismo en Dubai.

“¿A alguien le alcanza un mes en Dubai?” , cuestionó Brunella, sacando chispa en Rosángela, quien le recomendó que viaja e Dubai de luna de miel con su esposo Richard Acuña.

La conductora de ‘América HOY’ no se quedó callada y dijo que no tiene el dinero de Rosángela.

“No me alcanza, un mes y medio no puedo, tengo que trabajar, me pagan lo que le pagan la mayoría a los peruanos, en dólares yo creo que nadie gana en Perú”, dijo la esposa del excongresista.

Rosángela se burló de Brunella y dijo que la productora de Gisela Valcárcel le estaría pagando muy poco.

“Entonces te están pagando muy poco en ‘América HOY’... nosotros tambien tenemos otros ingresos como influencer”, sentenció Rous.

